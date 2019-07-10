حصاد دور الـ 16 لأمم أفريقيا.. زلزال فى منتخب مصر .. بكاء فى المغرب .. ومدغشقر تبهر العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهى دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية بمفاجآت من العيار الثقيل فجرت أزمات وكشفت عن تغير فى خريطة كرة القدم فى القارة السمراء بقيادة الصغار.

وفى المغرب فتحت الإعلام المحلي النار على أسود الأطلس عقب الخروج من دور الـ 16 على بنين وسط حالة حزن وبكاء ضربت مدرجات المنتخب الشمال أفريقي فى القاهرة.

وجاء خروج مصر من بطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا ليترك أعنف أزمة من بين المنتخبات الـ 8 التي غادرت كأس الأمم من دور المجموعات ودور الـ 16 حيث تسببت الخسارة في استقالة اتحاد الكرو بالكامل واقالة الجهاز الفني وغضب عارم اجتاح الشارع المصري.

الخليج 365 يقدم لكل من فاته المتابعة حصاد الجولة يتضمن التقارير الخاصة وأصداء الصعود خلال الروابط التالية، فقط اضغط على رأس الموضوع لمطالعته :

المفاجأة تتحقق.. بنين تقصي المغرب من أمم أفريقيا بركلات الترجيح

تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة (4-1) بركلات الترجيح، مساء الجمعة على ملعب السلام، في دور الـ16 للمسابقة.

قصة صورة .. كرة القدم والوجه الآخر للهزيمة

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، اشتعلت أزمة دخل صفوف المنتخب المغربي كان ضحيتها عبدالرزاق حمد الله، نجم الدوري السعودي وهدافه، برصيد 34 هدفًا.

بهدف لماني في أوغندا.. السنغال ثاني المتأهلين لدور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا

خطف منتخب السنغال فوزًا صعبًا بهدف نظيف أمام نظيره أوغندا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم.

قصة مصورة .. ماني يصنع ويهدر ويتحسر

استطاع الدولي السنغالي ساديو ماني أن يقود منتخب بلاده للوصول إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المنتخب الأوغندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد القاهرة" ضمن منافسات دور الـ16.



"منتخب معاق هجوميًا.. وزياش أسوأ من ميسي".. صحف المغرب تفتح نيرانها على أسود الأطلس

هاجمت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم، السبت، منتخب أسود الأطلس، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب بنين.



إلى ربع نهائي إفريقيا.. نسور نيجيريا تلتهم الكاميرون بثلاثية مثيرة وتنتظر مصر

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية مساء اليوم السبت، في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. الجماهير في ستاد القاهرة تهاجم اللاعبين وتعطي التحية للفريق الضيف

هاجمت الجماهير المتواجدة في ستاد القاهرة، لاعبي منتخب مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا 2019، إثر الخسارة على يد جنوب أفريقيا.

هجوم ناري.. وائل جمعة وهيثم فاروق يعلقان على إقصاء مصر من أمم إفريقيا

وجه الثنائي وائل جمعة وهيثم فاروق، محللا قناة "بي إن سبورتس"، أسهم الانتقادات بعد إقصاء منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية إلى عدة كيانات على رأسهم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

مصر تودع أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

بعد الخروج "المهين".. ماذا حدث في فندق إقامة منتخب مصر؟

فضل عدد كبير من لاعبي منتخب مصر، عدم الاستمرار داخل فندق إقامتهم بعد انتهاء مشوارهم بكأس الأمم الأفريقية، والتوجه لمنازلهم تمهيدا للحصول على فترة الراحة قبل الموسم الجديد.

بكاء وحسرة وغضب فى ليلة خروج المنتخب من كأس الأمم

ضربة قاسية هزت استاد القاهرة الدولي، عقب هزيمة منتخب مصر من جنوب أفريقيا بهدف نظيف وتوديع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16 فى كبرى مفاجآت البطولة.

من يتحمل مسؤولية الخروج المهين لمنتخب مصر من أمم أفريقيا؟

"من الغباء فعل نفس الشيء مرتين الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة " .

تحليل: الأفضل والأسوأ فى رحلة خروج المنتخب من أمم أفريقيا

انتهت رحلة المنتخب القصيرة في دور الـ16 لبطولة كاس أمم أفريقيا بالهزية علي يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة .

أبوريدة كلمة السر".. حكاية أجيري من مفاوضات موسكو إلى النهاية "المتفق عليها"

أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري مع منتخب مصر بعد 342 يوماً بالتمام والكمال قضاها فى تدريب الفراعنة انتهت بالهزيمة المهينة من جنوب أفريقيا والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا إقصاء مصر؟

ودع المنتخب المصري منافسات كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة من منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أجريت مساء أمس السبت ضمن منافسات دور الـ16.

تحليل بالفيديو .. أسباب الخروج المهين لمنتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية

كيف تناولت صحف العالم خروج مصر من كأس الأمم؟

سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16.

كواليس ليلة خروج المنتخب.. استقالات وتراجع وظهور مسئول ببيراميدز

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هزة عنيفة ضربت اتحاد الكرة عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر .

"فقدنا المفتاح".. مساعد أجيري يحلل لأصدقائه أسباب إخفاق المنتخب (خاص)

حلل الإسباني ميشيل سالجادو، مساعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني المقال من تدريب منتخب مصر، أسباب خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.

بالفيديو.. مدغشقر تواصل طريق المفاجآت بأفريقيا بالفوز على الكونغو

ضمن منتخب مدغشقر مقعدًا في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (2-2).

رضا عبد العال يهاجم اتحاد الكرة.. ويوجه رسالة للرئيس السيسى

علق رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقي من دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.

الخُضر يسير نحو اللقب.. الجزائر تسحق غينيا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم

سحق المنتخب الجزائري، منافسه غينيا، بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

والده يحمل جنسية مزدوجة.. 5 معلومات عن رئيس مدغشقر

تواجد أندريه راجوليناز رئيس جمهورية مدغشقر، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية، في لقاء ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2016.

تقرير.. هداف كأس الأمم.. صلاح يغادر السباق.. وفرصة أمام أيو

مع اقتراب نهاية منافسات دور الـ16 احتدم صراع هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين أربعة لاعبين تقاسموا صدارة الترتيب برصيد 3 أهداف لكل منهم.

خاص.. ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

عقد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة، جلسة مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة، لبدء استلام مهام عمله لتسيير الأعمال باتحاد الكرة.

تحليل.. لماذا فرضت الجزائر "التى لا تقهر" اسمها كمرشح أول للفوز بكأس الأمم؟

واصل منتخب الجزائر إبهار القارة الأفريقية بأدائه الرائع بعد التأهل لدور الـ8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الانتصار على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة.

مصدر: وزير الرياضة حوّل استقالات اتحاد الكرة إلى سويلم.. ولا لتكرار "سيناريو العامري"

أكد مصدر قانوني في اتحاد الكرة المصري، أن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية وصلت إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي عن طريق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من داخل اتحاد الكرة .. كواليس مواجهة أزمة "الفراغ الكروي"وموقف الوزير والتحقيقات

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مواجهة أزمة فراغ السلطة داخل اتحاد لكرة باللائحة بعد تحرك في الساعات المثيرة الماضية التى شهدت 9 استقالات من أعضاء المجلس المنحل بقوة القانون.

منسق الأغاني.. رئيس مدغشقر الذى خطف الأنظار فى أمم أفريقيا

بملامحه الطفولية وحضوره الكاريزمي وتشجيعه الحماسي لمُنتخب بلاده، لفت رئيس مدغشقر الشاب أندريه راجولينا أنظار الحضور في مُدرجات ستاد الإسكندرية خلال المُباراة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مُنافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

تونس تلحق بالجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا على حساب غانا بركلات الترجيح

تأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 20199، بعد الإطاحة بنظيره الغاني من دور الـ 16، عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

عندما تكتب التاريخ بـ29 يورو.. حكاية وصول مدغشقر بين الثمانية الكبار في أفريقيا

لم يكن أكبر المتفائلين في مدغشقر يتوقع حصد فريقه لنقطة واحدة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019، إلا أن الأمور سارت في اتجاه مختلف تمامًا.

بالفيديو.. كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بأمم أفريقيا

حجز منتخب كوت ديفوار مقعدًا في دور الثمانية من منافسات كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على المنتخب المالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "السويس" ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

مفاجأة البطولة.. بين صورتين

خلال كأس العالم في روسيا لم يكن لاعبي منتخب بلجيكا يركلون الكرة فحسب؛ بل كانت تحركاتهم أشبه بعزف موسيقي على أرض الملعب.

بعد صعود تونس لدور الـ 8.. هل أخطأ جريس بتفضيل الحدادي على معلول؟ (تحليل)

طاردت الانتقادات المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي آلان جيريس عقب الأداء الباهت لنسور قرطاج فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب غياب علي معلول عن القائمة وفي ظل المستوى الهجومي الضعيف للظهير الأيسر الأساسي

تقرير.. بلماضي الذي أعاد السحر البوسني مع محاربي الجزائر

الرجوع للذاكرة وتحديدًا في كأس العالم بالبرازيل 2014 استطاع المنتخب الجزائري أن يخطف أنظار المتابعين رغم وجود منتخبات أفضل من حيث التشكيل.

مدرب الجزائر: حان الوقت لكي نكون أسياد أفريقيا

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه حان الوقت لكي يعود محاربي الصحراء للسيطرة على أفريقيا من جديد.

تقرير .. هل تسير تونس على درب البرتغال في أمم إفريقيا؟

بثلاث نقاط فقط استطاع المنتخب التونسي أن يتأهل لدور ثمن نهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، حيث احتل "نسور قرطاج" المركز الثاني خلفًا للمنتخب المالي والذي تصدر المجموعة الخامسة بسبع نقاط.