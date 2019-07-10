ميدو يقود أول مران مع المقاصة استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أول مران رسمي للفريق مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد (2019-2020).

وحرص ميدو على عقد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، والحديث عن أهمية التركيز والانضباط والالتزام بالتعليمات وتنفيذها في بداية فترة الإعداد بشكل جيد.

وقال ميدو للاعبين: "هدفنا تحقيق المنافسة على البطولات وتقديم نتائج جيدة وأداء مميز، خاصةً أن مجموعة اللاعبين يمتلكون القدرات والإمكانيات الجيدة، التي تجعل الفريق منافسًا مع الكبار في الدوري".

Advertisements

وشارك في مران المقاصة المهاجم الجديد صلاح أمين، المنضم لصفوف الفريق قادما من النجوم، بجانب الثنائي محمد مسعد وإسلام جابر بعد نهاية إعارتهما إلى الإنتاج الحربي والداخلية على الترتيب.

ومن المقرر أن يستمر فريق المقاصة في تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي لمدة أسبوعين ، قبل الدخول بمعسكر مغلق بالإسكندرية.

يذكر أن المقاصة سيخوض أولى مبارياته الرسمية في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة الزمالك في دور الثمانية لبطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد.