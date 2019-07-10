مدرب الجزائر: حان الوقت لكي نكون أسياد أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه حان الوقت لكي يعود محاربي الصحراء للسيطرة على أفريقيا من جديد.
وقال بلماضي في حوار أجراه مع قناة بيين سبورتس:" حان الوقت لاستعادة مكانتنا ضمن كبار قارة أفريقيا".
وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الغيني بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، على استاد 30 يونيو.
وينتظر المنتخب الجزائري في ربع النهائي الفائز في مباراة مالي وكوت ديفوار، التي ستقام على ستاد مدينة السويس يوم الخميس المقبل، وفي حال فوز المنتخب الجزائري فإنه سيكمل طريقه بنجاح نحو تحقيق حلم الفوز باللقب الثاني للفريق الأخضر.
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