هل مباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري؟.. عامر حسين يجيب

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الأفريقية المقبلة، بعدما تم الإتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”،: ” إنه لا توجد أي نية لإجراء تعديلات، على جدول مباريات كأس مصر المعلن عنه قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، بعد التعديلات التي اجريت اليوم على مواعيد مباريات الدوري المتبقية لنادي الأهلي والزمالك. وتابع رئيس لجنة المسابقات قائلاً:”مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني ستقام بدون جمهور، خاصة وأن لقاء الدور الأول أقيم بدون جمهور، خاصة أن هناك قرار بعدم اقامة اللقاء بحضور جماهيري في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته مؤخراً”. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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