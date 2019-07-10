نادي المنيا يضم " أيمن لالا" حارس مرمى الفكرية ضمن صفقات كرة الصالات

نجح مجلس إدارة نادي المنيا في انهاء ثاني صفقات فريق كرة الصالات استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز "أ". وأعلن ياسر مصطفى ، مدير الكرة لفريق الصالات ، عن ضم أيمن جمال الشهير ب " لالا" ، حارس مرمى فريق ناصر الفكرية ، لمدة 3 مواسم. أيمن جمال الشهير ب " لالا" ، حارس مرمى فريق ناصر الفكرية ، لمدة 3 مواسم. Advertisements وأكد مصطفي ، أن اللاعب يمتاز بخبرة جيدة وسبق له اللعب في الممتاز عدة مواسم، وسيكون من العناصر القوية ، خلال هذا الموسم، وجاء توقيع اللاعب بحضور ، هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة، وياسر مصطفى ، مدير الكرة، والاداري سامر سيد.

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