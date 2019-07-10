منتخب مصر لناشئي السلة يتغلب على الجزائر في بطولة أفريقيا

نجح المنتخب الوطني لناشئي السلة في التغلب على نظيره الجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة الافريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر. وحقق الفوز على بنتيجة 75 مقابل 51 للجزائر.

ويقود المنتخب فنياً رفيق يوسف. ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ونضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر وانجولا، بينما ضمت المجموعة الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.