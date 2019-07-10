الزمالك يقترب من التعاقد مع حارس مرمي سموحة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن صرف إدارة النادي التعاقد مع محمد عواد ، حارس مرمي فريقالاسماعيلي، بسبب الطلبات المغالاة فيها من جانب مجلس إدارة ناديه.
وأشار المصدر، عن اقترب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمي فريق سموحة في صفقه تبادلية ، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
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