الزمالك يقترب من التعاقد مع حارس مرمي سموحة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن صرف إدارة النادي التعاقد مع محمد عواد ، حارس مرمي فريق الاسماعيلي، بسبب الطلبات المغالاة فيها من جانب مجلس إدارة ناديه. الاسماعيلي، بسبب الطلبات المغالاة فيها من جانب مجلس إدارة ناديه.

وأشار المصدر، عن اقترب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمي فريق سموحة في صفقه تبادلية ، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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