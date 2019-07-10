رسميا .. حارس ريال مدريد ينتقل إلي دوري الدرجة الثانية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي، رحيل حارسه الثالث الفرنسي لوكا زيدان إلى صفوف راسينج سانتاندير الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد حتي صيف العام القادم يونيو 2020. الثانية علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد حتي صيف العام القادم يونيو 2020. ووقع اللاعب على عقود انضامه إلي الفريق علي سبيل الإعارة بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية، حيث وجد الحارس الفرنسي صعوبه في المشاركه مع ريال مدريد في ظل وجود كل من البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

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