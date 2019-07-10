رياضة | عصام سراج: ميدو إضافة كبيرة للمقاصة.. وتألق "أوتشو" بالبطولة الأفريقية سبب ضمه

ميدو اضافة كبيرة لفريق مصر المقاصة، بهذه الكلمات بدأ عصام سراج مدير التعاقدات بمصر المقاصة حديثه.

وقال سراج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ميدو قيمة كبيرة واضافة لأي مكان يعمل به، مجلس الادارة وضع بعض المعايير لاختيار المدرب الجديد"

واستكمل: كانت اهم هذه المعايير ان يكون مدرب له طموح وخبرات احترافية، وميدو سبق له تدريب نادي كبير مثل الوحدة السعودي، واستطاع ان يحصل على لقب أفضل مدرب هناك في وقت سابق.

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واردف: هدفنا ان ننهي الموسم الجديد بالمربع الذهبي وتمثيل مصر على المستوى الإفريقي.

واكد: ميدو كان له بعض المتطلبات وعملنا على تنفيذها، اهمها التعاقد مع بعض اللاعبين، وبالفعل تم ضم صلاح امين وموسيس واوتشو ولم يتبقى سوء لاعب "سنتر باك" ونبحث عنه الان.

واتم كلماته : التعاقد مع اوتشو جاء في البداية عن طريق ترشيح من بعض الوكلاء، وبعد متابعته مع فريقه خلال بطولة أفريقيا، وجدنا مميز وبالفعل تم ضمه.