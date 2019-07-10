رياضة | بتروجت يحصل على توقيع ثلاثي كوكاكولا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يحصل على توقيع ثلاثي كوكاكولا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادي بتروجت على توقيع ثلاثة لاعبين من صفوف نادي كوكاكولا لدعم خطوطه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الثلاثي هم أحمد الحسيني مدافع، واسلام عادل كانو وايهاب عبدالمحسن ثنائي خط وسط.