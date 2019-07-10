رياضة | بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رغبته في الإنضمام لريال مدريد.. توتنهام يصدم إيركسن بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لحسم التعاقد مع الدانماركي كريستيان إيركسن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن يعود كريستيان إيركسن إلى التدريبات مع توتنهام في نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة، أنه لم تأتي لتوتنهام أي عروض من أجل إيركسن، بالرغم من تلميحات اللاعب في فترة التوقف الدولي بمغادرة السبيرز.