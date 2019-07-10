رياضة | بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو يأمر بالتخلص من لاعب وسط توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تنظيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "Football London" الإنجليزي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو يريد أن يستبعد ڤيكتور وانياما لاعب وسط السبيرز، وإيجاد لاعب بديل له.

ويريد بوتشيتينيو التخلص من اللاعب نظراً لضعف لياقة اللاعب الكيني، ولكثرة تعرضه للإصابات مما جعله يبدأ اساسياً في 4 مباريات فقط في الموسم الماضي.