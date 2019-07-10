رياضة | شرط الاسماعيلي للاستغناء عن متولي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الاسماعيلي للاستغناء عن متولي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي الإسماعيلي شرط بيع محمود متولي لاعب الفريق إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

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ويسعى الأهلي لضم محمود متولي من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني.

واشترط مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات الثنائي عمرو جمال وحسين السيد ومقابل مادى من أجل بيع محمود متولي ، ويدرس مسئولى الاهلى طلب الإسماعيلى وبعدها يتم الاتفاق على المقابل المادى لاتمام الصفقة خلال الأيام القادمة.