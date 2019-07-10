رياضة | الزمالك يصرف النظر عن صفقته الكبري ويُهديها للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يصرف النظر عن صفقته الكبري ويُهديها للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف النظر في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن الإدارة صرفت النظر عن التعاقد مع الحارس محمد عواد بسبب المغالاة في الطلبات المالية من مسؤولي الإسماعيلي.

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وأكد المصدر ذاته بأن النادي اقترب بشدة من التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة الحالي والزمالك الأسبق في صفقه تبادلية بين الناديين، مشيرًا إلى دخول بعض اللاعبين المعارين من صفوف الأبيض في الصفقة.

وقد بدأ نادي الزمالك رحلة البحث عن حارس مرمى جديد عقب إصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع في وتر اكيليس على هامش تواجده بمعسكر المنتخب الوطني الأخير في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن النادي الأهلي يسعي أيضًا للحصول على خدمات حارس الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.