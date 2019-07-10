رياضة | لاعب وسط النصر على أعتاب الرحيل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط النصر على أعتاب الرحيل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت العديد من التقارير الصحفية السعودية مساء اليوم أنباء تفيد باقتراب رحيل راكان الشملان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الشباب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووافقت إدارة النصر على رحيل اللاعب إلى صفوف الشباب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما أبدى البرتغالي روي فيتوريا عدم اقتناعه بقدرات اللاعب.

وطالب فيتوريا من إداراة الفريق بضرورة الاستغناء عن الشملان، في الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته بتدعيم الفريق بصفقات قوية قادرة على المنافسة في الموسم الجديد.