رياضة | جماهير الكونغو تعتدي على رئيس اتحاد بلادها بعد الخروج من أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الكونغو تعتدي على رئيس اتحاد بلادها بعد الخروج من أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت بعض جماهير منتخب الكونغو الديمقراطية بالاعتداء بالضرب على رئيس اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر.

حيث قامت مجموعة من الجماهير التابعة لمنتخب الكونغو الديمقراطية بالإعتداء على رئيس إتحاد الكرة بالدولة بعد إقصاء فريقهم من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مدغشقر بركلات الجزاء الترجيحة التي انتهت 4/2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2.