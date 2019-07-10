رياضة | بوروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن هناك ضغط من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ماريو ماندزوكيتش، رغم أنه لم يتحول لعرض رسمي بعد.

ويستهدف اليوفي على الأقل حصد مبلغ 15 مليون يورو من بيعه، وأفادت الصحيفة أن اليوفي رفض العرض المقدم من ايفرتون الانجليزي لمهاجمه الشاب مويس كين مقابل 30 مليون يورو، حيث أن اللاعب يرتبط كذلك بأياكس أمستردام وسط الايام الساخنة لـ صفقة ماتياس دي ليخت.

وفي أحد تقارير موقع "كالتشيو ميركاتو" تم الحديث عن رفض هيجواين الإنتقال الى روما، حيث ان عرضهم على اللاعب هو راتب بحوالي 4 الى 4.5 مليون يورو، وعلى انه بهذه الحالة سيكون على اليوفي دفع مكافأة نهاية الخدمة للاعبه الارجنتيني اذا ما اراد محاولة اقناعه.