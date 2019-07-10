انت الان تتابع مطعم ميسي يقدم الطعام للمحتاجين في البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لم يتردد أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمد يد المساعدة للمتضررين من موجة البرد القارس في بلاده، وذلك عن طريق توفير الطعام لهم بالمجان.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المطعم الذي يملكه ميسي وعائلته في مسقط رأسه، روزاريو، يقوم بتوفير الطعام الساخن لمن لا يمتلكون مأوى أو منزل.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مدير مطعم "في آي بي"، الذي يملكه ميسي، قوله: "بالإضافة للطعام، بدأنا بتقديم القهوة والمشروبات الغازية للمحتاجين".
وبحسب مدير المطعم أرييل ألمادا فقد "جاء العديد من المحتاجين لتناول الطعام، وكانوا محترمين جدا".
وأكد ألمادا أن المطعم سيستمر بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين لمدة 15 يوما، ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساء.
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