الامارات | الوصل يستقبل الأرجنتيني بيريز

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستقبل الأرجنتيني بيريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز، أمس، إلى دبي، للانضمام إلى صفوف نادي الوصل، حسب ما ذكرت شركة الكرة في «الإمبراطور»، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان «الفهود» قد تعاقد مع بيريز الجمعة الماضي، إذ سيتم قيده في فئة المقيمين إلى جانب الغاني جورج دووبنغ، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا سانتوس، والغاني بشير الحسن، والبرازيلي ناثان فيليبي.