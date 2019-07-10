الامارات | صحيفة: سيريجو أصغر لاعب برتغالي في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سيريجو أصغر لاعب برتغالي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «أو جوقو» البرتغالية إن الوافد الجديد لصفوف بني ياس، البرتغالي لويس سيريجو (19 عاماً)، أصبح أصغر لاعب برتغالي يحترف في دوري الخليج العربي، بعدما وقع بداية الأسبوع الجاري عقداً مع «السماوي»، لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي أونيو نيغورينس البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيريجو، تم تقييده كلاعب من فئة المقيمين.