الامارات | 5 منتخبات تتخلص من «العقدة» في ثمن نهائي «كأس إفريقيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منتخبات تتخلص من «العقدة» في ثمن نهائي «كأس إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إثارة كبيرة، بعدما ودّعت المسابقة أربعة منتخبات كانت مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، بينما حققت منتخبات أخرى نتائج تاريخية بالتأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وعلى عكس المتوقع، ودّعت البلد المضيف، منتخب مصر، البطولة بالخسارة في دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، كما ودّع حامل اللقب، منتخب الكاميرون، المسابقة بعد هزيمته أمام نيجيريا، وخيّب منتخب المغرب التوقعات بخسارة مفاجئة أمام بنين، بينما خسر منتخب غانا المتوّج بلقب كأس إفريقيا أربع مرات أمام تونس.

وكانت أبرز سمات دور الـ16، هي تخلص خمسة منتخبات من «عقد» تاريخية، بتحقيقها انتصارات تحدث للمرة الأولى.

ركلات «نسور قرطاج»

حقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً على نظيره الغاني بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهت المباراة بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، ليتخلص «نسور قرطاج» من عقدة تاريخية، إذ لم يسبق للمنتخب التونسي تحقيق أي فوز على «النجوم السوداء» في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التقيا في سبع مواجهات رسمية جميعها كانت في كأس إفريقيا، إذ تعادلا في أول مواجهة في 1963، قبل أن تحقق غانا ستة انتصارات متتالية، كان آخرها في ربع نهائي نسخة 2012، ورغم أن تونس تأهلت إلى ربع النهائي عن طريق ركلات الترجيح، لكنها كانت كافية للتفوق للمرة الأولى على غانا.

تفوق «الأولاد»

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أهدر منتخب مصر أفضليته التاريخية على منتخب جنوب إفريقيا، في بطولات كأس إفريقيا، بعدما تفوق «الأولاد» في مباراة المنتخبين في دور الـ16، بهدف دون رد، ليحقق بطل إفريقيا مرة واحدة في 1996، أول فوز له على «الفراعنة» في البطولة القارية.

ثقة «الخضر»

لم يتأثر منتخب الجزائر بالنتائج السلبية طوال تاريخه أمام منتخب غينيا، إذ قدم «الخضر» مباراة رائعة، وحقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون رد، بعدما ظهر اللاعبون واثقون بأنفسهم، ليحقق «محاربو الصحراء» أول فوز رسمي على منتخب غينيا منذ 1972.

«السناجب» التاريخي

أنهى منتخب بنين التفوق التاريخي لمنتخب المغرب في مواجهات المنتخبين، بعدما حقق «السناجب» أول فوز له في تاريخه على «أسود الأطلس» عن طريق ركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2019، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

«الماشية» يتألق

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ، في مشاركته الأولى في كأس أمم إفريقيا، بعدما تصدر المنتخب الملقب بـ«باريا» وهي أحد أنواع الماشية، إذ تعادل الفريق مع غينيا، وفاز على بوروندي ثم نيجيريا، بينما في الوقت الذي كان يعد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المرشح الأبرز للفوز في لقاء الفريقين في دور الـ16، حقق منتخب مدغشقر مفاجأة مدوية بالتعادل بهدف لكل فريق، والفوز بركلات الترجيح، ليتأهل «باريا» لمواجهة تونس في ربع النهائي.