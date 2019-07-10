الامارات | صراع مبكر على الصدارة في بطولة الإمارات للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مبكر على الصدارة في بطولة الإمارات للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت المنافسات في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي ينظمها حالياً اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، من مختلف الجنسيات.

وبعد انتهاء الجولة الثانية، ارتفعت حدة المنافسات بين اللاعبين واللاعبات بحثاً عن الصدارة المبكرة، وأسفرت مسابقة السيدات في جولتها الثانية عن فوز عبير علي على مريم طه، فيما خسرت بشاير خليل أمام وافية درويش، وشهدت مسابقة تحت 20 سنة تعادلين، حيث تعادل عطية أحمد مع سلطان فاضل الشامسي، وسلطان الزعابي مع عمار السدراني، وكان الفوز الوحيد الذي حققه محمد مرشول على عبدالعزيز صالح، وفي المرحلة السنية نفسها للفتيات، فازت موزة المعمري على جواهر خليل، وشيماء نعمان على منال حسين الحمادي، وتعادلت وديمة الكلباني مع شانيا ميشرا.

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ونجح سيف أحمد في تحقيق أول فوز له في فئة تحت 18 سنة للذكور، بعدما تعادل في الجولة الأولى، وتغلب سيف على عبدالرحمن سالم، كما فاز سالم أحمد سالم على مجيد خلفان، وعمران الحوسني على محمد سعيد اليليلي، وفي الفئة نفسها للفتيات، تعادلت عوشة الشامسي مع نور الزهرة خيزران، وفازت مريم عيسى على عايشة ناصر الشامسي، وتعادلت ياسمين علي مع عائشة سرحان المعيني.

وتفوق حمد عصام على خلفان عيسى البلوشي في فئة تحت 16 سنة، وفاز في الفئة نفسها حارب ناصر الشامسي على محمد مسعود، وسلطان الدرمكي على سعيد الحوسني، وغيث أحمد على حمد بدر، وعمر محمد الطاهر على عطية محمد، وفي الفئة نفسها للفتيات، فازت مريم حسين الحمادي على ريان محمد، وأمل فاضل على غالية محمد، وفاطمة الوهابي على ميسون علي، وشهد عصام على عهود زياد.

ويشارك في البطولة ثمانية حكام لإدارة الجولات يومياً، وتأتي مشاركة العدد الكبير من الحكام من أجل توسيع القاعدة، وفتح الطريق أمامهم للترقي إلى الشارة الدولية.