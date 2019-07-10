الامارات | دوسوييه: لا نخشى نجوم السنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن دوسوييه: لا نخشى نجوم السنغال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب بنين، الفرنسي ميشال دوسوييه، على أن فريقه الذي يعدّ من مفاجآت البطولة ،وبلغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى في مشاركته الرابعة، يخوض مباراة اليوم أمام السنغال «من دون ضغط سلبي، ولدينا رأسمال من الثقة، ويكبر بعض الشيء مع النتائج».
وتابع: «في مباريات الإقصاء المباشر علينا أن نقول إن كل تفصيل مهم، ومن المهم أن نكون مركزين طوال الوقت، منتخب السنغال شارك في كأس العالم، فريق ينافس على البطولات، لن أعرض نقاط ضعفه وقوته هنا، لكنهم منتخب كبير مع مدرب كبير ولدينا احترام لهم».
وشدد على أن فريقه سيخوض اللقاء من دون خشية «لأننا مصممون على مواصلة المغامرة، والذهاب أبعد، ودفع حدودنا في كل مرة».
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