الامارات | الشارقة يجهّز بديل سواريز قبل السفر إلى هولندا 20 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجهّز بديل سواريز قبل السفر إلى هولندا 20 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز محمد، أنه ورغم التحديات الكبيرة التي ستواجه الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي للموسم المنصرم، سواء على صعيد الدوري أو كأس رئيس الدولة أو دوري أبطال آسيا للأندية، فإنه قادر على أن يحارب في كل هذه الجبهات بسلاح القتال، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية، لافتاً إلى أن المهاجم البديل لمحترف الفريق السابق البرازيلي ويلتون سواريز، سيكون موجوداً مع الشارقة قبل السفر إلى معسكر هولندا 20 الجاري، مؤكداً أن إدارة النادي قادرة على جلب لاعب هداف أفضل من سواريز، مشدداً على قدرة مدرب الفريق، عبدالعزيز العنبري، على ترجمة الجهود إلى نجاحات جديدة، بعدما تمكن من قيادته للفوز بدرع الدوري الموسم المنصرم.

وقال عبدالعزيز محمد، في تصريحات صحافية: «استعدادات الفريق جيدة للموسم المقبل، والإدارة العليا للنادي وشركة كرة القدم برئاسة محسن مصبح، قامت بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للفريق».

ودشن الشارقة استعداداته للموسم الجديد، أول من أمس، على الملعب الفرعي بمشاركة 20 لاعباً، توزعوا بين التدريب في الملعب الذي أقيم على الملعب الفرعي بالنادي وبين صالة الجمانزيوم، وقاد التدريب المدرب المساعد مارسيو، نظراً لوجود مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري خارج الدولة.

ورداً على سؤال عما إذا كان فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي للموسم الماضي يشكل ضغطاً على الفريق لضرورة المحافظة على هذا الإنجاز التاريخي، أكد عبدالعزيز محمد أنه لاشك في أن هذا الأمر يشكل ضغطاً على النادي ككل، وليس على اللاعبين فقط، مشيراً إلى أن الجميع في النادي يسعون لأن يكونوا على قدر هذا التحدي، معتبراً أن اللاعبين اكتسبوا الخبرة الكافية، التي تمكنهم من التغلب على هذا التحدي الكبير.

Advertisements

وأشار عبدالعزيز محمد إلى أنه باستثناء المحترف الأوزبكي شوكوروف، الذي سيوجد مع الفريق في معسكر هولندا، فإنه ليست هناك أي إصابات في صفوف لاعبي الشارقة، مشيراً إلى أن كل اللاعبين موجودون الآن في الدولة، فضلاً عن محترف الفريق ريان منديز، الذي وصل أمس بعد قضاء إجازته.

وأكمل عبدالعزيز محمد «أتمنى أن تكون العناصر الجديدة، التي انضمت للشارقة إضافة للفريق، وأن يتفوقوا معه».

وعما إذا كان تفاؤل النادي وراء اختياره إقامة معسكر الفريق المرتقب في المكان نفسه، الذي وجد فيه الموسم الماضي، وحقق بعده لقب الدوري، تابع عبدالعزيز محمد: «وجدنا أن هذا المكان جيد، ويوفر الراحة النفسية التي وجدناها هناك، فضلاً عن قربه من ملعب التدريبات، ما جعلنا نفضّل إقامة المعسكر في المكان ذاته، الذي أقيم فيه المعسكر بالموسم الماضي».

وأضاف: «سيغيب عن الفريق ثلاثة لاعبين، هم: الحارس عادل الحوسني، وماجد سرور، والحسن صالح، بسبب وجودهم مع المنتخب الأول، الذي يستعد بدوره للاستحقاقات القادمة».