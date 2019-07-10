الامارات | «الشارقة البحري» يظفر بـ 3 ميداليات في بطولة بلجيكا الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يظفر بـ 3 ميداليات في بطولة بلجيكا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال مشاركاته في بطولة «جيت رايت» الدولية في بلجيكا للدراجات المائية، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان، الأولى عن طريق عبدالله الحمادي في فئة واقف ستوك، والثانية عن طريق مانع المرزوقي في فئة جالس مبتدئين، وفضية كانت من نصيب عبدالله الحمادي أيضاً في فئة واقف ليمتد. ويواصل فريق الدراجات المائية بنادي الشارقة مشاركاته الدولية بنجاح في بطولة أوروبا، بهدف مواصلة سلسلة نجاحاته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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