شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي يبحث مع اتحاد الكاراتيه الإندونيسي تبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي مستشار الاتحاد الآسيوي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في دبي، أمس، وفداً من مجلس إدارة الاتحاد الإندونيسي للكاراتيه، حيث تم طرح العديد من الموضوعات المهمة التي تخصّ التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين، وتنسيق الجهود في دعم مرشحي الاتحادين في الانتخابات المقبلة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، التي ستجرى هذا الشهر، على هامش بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان، وطلب الوفد الإندونيسي من رئيس الاتحاد دعم مرشحهم في الانتخابات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الرزوقي يبحث مع اتحاد الكاراتيه الإندونيسي تبادل الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.