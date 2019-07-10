الامارات | 35 لاعباً ولاعبة في بعثة منتخبات الغولف إلى معسكر إيرلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 لاعباً ولاعبة في بعثة منتخبات الغولف إلى معسكر إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر صباح اليوم، بعثة المنتخبات الوطنية للغولف، متجهة إلى إيرلندا لإقامة معسكرٍ خارجي يمتد إلى 21 الجاري، وتضم البعثة 35 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات الخارجية المقبلة، والموسم الجديد الذي يستهل في الأول من سبتمبر المقبل.

ويرأس البعثة الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، وتتضمن الجهاز الفني المكون من المدربين التونسي سمير الولاني، والبريطانية إبريل فامي.

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من جهته، أكد خالد مبارك الشامسي، أهمية المعسكر، وقال في تصريحات صحافية، إن: «التوجه إلى مدينة دبلن الإيرلندية، مهد رياضة الغولف، واختيار إيرلندا كوجهة للمعسكر، يأتي ضمن استراتيجية اتحاد اللعبة في رفع جهوزية اللاعبين واللاعبات من الناحيتين البدنية والفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومن أبرزها المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية، لكل من منتخبات تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال تحت 13 سنة، والسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل، وتتبع بالبطولة العربية للرجال التي تقام في المغرب في أكتوبر من العام الجاري».

موضحاً: «يتضمن المعسكر، وبشكل يومي، حصصاً تدريبية، يمتد كل منها خمس ساعات، سيتم العمل خلالها على استكمال ما بدأناه خلال الفترة الماضية من الناحية البدنية، إضافة إلى صقل الخبرات من الناحية الفنية، في ظل الاستفادة من الملاعب والتجهيزات الكبيرة على صعيد لعبة الغولف التي تمتلكها مدينة دبلن الإيرلندية».

وأضاف: «تم اختيار قائمة اللاعبين النهائية للمعسكر من خلال 50 لاعباً ولاعبة، خضعوا على مدار الأشهر الماضية لتدريبات مكثفة، عبر تجمعات داخلية أقيمت على ملاعب مختلفة في الدولة».