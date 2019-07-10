الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يستعد في إيطاليا لتحدي أوجستو الكلاسيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للزوارق السريعة» يستعد في إيطاليا لتحدي أوجستو الكلاسيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في تحدي زوارق «الفورمولا 2 » العالمي لـ12 ساعة، الذي سيقام بمدينة أوجستو في بولندا، بمشاركة زورقين من فريق أبوظبي، ابتداء من الجمعة المقبلة وحتى يوم الأحد، ويعسكر الفريق حالياً في إيطاليا استعداداً للبطولة التي تأتي استكمالاً لتحدي روين العالمي، الذي انطلق في مايو الماضي، وحقق من خلاله فريق أبوظبي لقب السباق والمركز الثالث.

وكان فريق أبوظبي قد بدأ جولة أوروبية، يونيو الماضي، في ليتوانيا، حقق من خلالها المركز الأول ولقب الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، ثم انتقل إلى فرنسا ومدينة إيفيان ليحقق المركزين الثاني والثالث في السباق، قبل التوجه نحو بولندا من أجل المشاركة في التحدي الكلاسيكي، وستستمر الجولة لاحقاً، حيث يتوجه الفريق نحو مدينة ستريسا في إيطاليا، في 15 من يوليو الجاري، للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

ويشارك الفريق بزورقين بقيادة أبطاله وكوادره الوطنية، حيث يقود زورق «أبوظبي 35» كل من شون تورنتي وراشد الطاير وتوليو أباتي وراشد القمزي، بينما يقود زورق «أبوظبي 36» ماجد المنصوري وفالح المنصوري وراشد الرميثي ومحمد المحيربي، وهي التشكيلة نفسها التي شارك من خلالها في تحدي روين، والحضور نفسه للشبان للمشاركة في هذا التحدي العالمي الضخم.

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واستغل فريق أبوظبي فترة الأيام الثلاثة، ما بين نهاية جولة إيفيان وبدء تحدي أوجستو، بإعداد معسكر تدريبي بمدينة ميلان في إيطاليا، ودخول كل المتسابقين في تدريبات وتمارين مكثفة استعداداً للسباق.

من جانبه، أكد رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، أن فكرة إقامة المعسكر جاءت كي يكون هناك استغلال إيجابي لفترات التوقف بين الجولات المختلفة، وقال: «لدينا مساحة كافية، وموجودون في أوروبا، وبالتالي نريد أن نحقق أكبر فائدة مرجوة من الوجود بالانخراط في معسكرات تدريبية وإعدادية للمتسابقين، خصوصاً أن البطولات المختلفة وإعدادات الزوارق المتنوعة تجعلان من التدريب والتمرين جزئية مهمة لكل متسابق قبل بدء أي سباق أو أي منافسة. وتحدث الرميثي عن النجاح الذي حققه الفريق في المشاركات الماضية، حيث قال: «نجحنا في الوصول إلى ما كنا نصبو إليه، وهو إحراز لقب في كل محطة نشارك من خلالها».

27 شهراً على منصات التتويج

حقق فريق أبوظبي الإماراتي للزوارق السريعة إنجازاً رياضياً على مستوى الأرقام، بعد أن وصل إلى الشهر الـ27 على التوالي من دون أن يتخلف عن الصعود على منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك من خلالها ولو مرة واحدة، وشارك فريق أبوظبي في الأشهر الـ27 الماضية في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، بطولة العالم للدراجات المائية، بطولة العالم لزوارق الإكس كات، بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 4»، تحدي زوارق «الفورمولا 24 ساعة» الكلاسيكي، بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية.