الامارات | بيان من الوحدة حول مباراة فينلو الهولندي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الوحدة حول مباراة فينلو الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة أن برنامج المباريات الودية للفريق الأول، خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، قابل للتغيير والإضافة أو الإلغاء في أي وقت، وفقاً لرؤية وطلب الجهاز الفني للفريق، بقيادة الهولندي موريس شتاين، المدير الفني للفريق.

وكان نادي الوحدة قد أعلن قبل سفره أنه سيؤدي ست مباريات ودية، خلال المعسكر الخارجي، من ضمنها مباراة مع فريق فينلو أحد أندية الدوري الهولندي 9 يوليو (أي أمس الثلاثاء)، ثم فوجئت جماهير الوحدة بأن نادي فينلو أصدر بياناً ينفي فيه أن فريقه الأول سيلتقي الوحدة.

ثم أعلن الوحدة، في بيان أمس، أنه استبدل المباراة الودية التي كانت مقررة مع فينلو، بمباراة أخرى مع فريق سبيرلرز فاكبوند، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الهولندي في ثالثة مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي، وفقاً لطلب المدير الفني للفريق، موريس شتاين.