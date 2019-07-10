الامارات | البرازيلي ريناتو يصل إلى الدولة للانضمام لتدريبات الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ريناتو يصل إلى الدولة للانضمام لتدريبات الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل مهاجم الظفرة، البرازيلي دييغو ريناتو، إلى أبوظبي خلال الساعات المقبلة، للالتحاق بتدريبات فريقه التي تنطلق، اليوم، تحضيراً للموسم الجديد، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي في مسقط رأسه، للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة الكاحل تعرض لها نهاية الموسم.

ونشر اللاعب صورة له في «إنستغرام»، وهو في مطار مدينة سوباولو، استعداداً للسفر إلى الإمارات.