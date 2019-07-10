شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن التعاقد مع محمد عواد ..تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن صرف ادارة النادي التعاقد مع محمد عواد، حارس مرمي فريق الاسماعيلي، بسبب الطلبات المغالاة فيها من جانب مجلس اداره ناديه.
وأشار المصدر، عن اقترب التعاقد مع محمد أبوجبل حارس مرمي فريق سموحة في صفقه تبادلية، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
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