شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نجل زيدان يرحل عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل حارسه الثالث لوكا زيدان، على سبيل الإعارة إلى صفوف راسينج سانتاندير فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم. وقال النادي الملكي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: «توصل ريال مدريد مع راسينغ سانتاندير لاتفاق بإعارة الحارس لوكا زيدان خلال الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2020».

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