اقترب المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، من الرحيل عن ناديه يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حددت الإدارة مبلغًا زهيدًا مقابل التخلي عنه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن بوروسيا دورتموند الألماني الأقرب لخطف النجم الكرواتي، في ظل اهتمامه بضمه منذ فترة طويلة.
وأفادت الصحيفة بأن اليوفي يريد الحصول على 15 مليون يورو من بيع ماريو ماندزوكيتش، ولا شك أن هذا المبلغ في متناول أسود الفيستيفال.
ويرغب المدرب السويسري لوسيان فافر، في الاستفادة من خبرات المهاجم الكرواتي، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في البوندسليجا على مدار 4 سنوات.
وخاض ماندزوكيتش، تجربة قصيرة دامت لعامين مع فولفسبورج، قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ عام 2012، ليقضي معه فترة مماثلة، كان خلالها ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق البافاري.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يُسهل مهمة دورتموند في الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.