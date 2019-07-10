شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال من أولها 10 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» في برشلونة، تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة، وسيشارك مع الفريق في التدريبات الجماعية التي ستقام اليوم في المعسكر الخارجي بالنمسا.
وميدانياً حقق الفريق الكروي الأول انتصاراً في مباراته الودية الأولى أمام فريق سبيتال النمساوي، بـ10 أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها غوميز «3 أهداف»، إدواردو «هدفين»، فيما سجل بقية الأهداف أحمد أشرف، محمد الشلهوب، ذعار العتيبي، جيوفينكو، هتان باهبري.
وأثنى المدرب الهلالي على المستوى الذي ظهر عليه أفراد الفريق متمنياً الاستمرار في بذل الجهد بالمباريات القادمة.
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