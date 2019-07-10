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الهلال من أولها 10

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» في ، تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة، وسيشارك مع الفريق في التدريبات الجماعية التي ستقام اليوم في المعسكر الخارجي بالنمسا.

وميدانياً حقق الفريق الكروي الأول انتصاراً في مباراته الودية الأولى أمام فريق سبيتال النمساوي، بـ10 أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها غوميز «3 أهداف»، إدواردو «هدفين»، فيما سجل بقية الأهداف أحمد أشرف، ‏محمد الشلهوب، ذعار العتيبي، جيوفينكو، هتان باهبري.

وأثنى المدرب الهلالي على المستوى الذي ظهر عليه أفراد الفريق متمنياً الاستمرار في بذل الجهد بالمباريات القادمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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