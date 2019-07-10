ذهب غرب آسيا «أخضر»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يتوج بعد غد (الخميس) منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاما، بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة غرب آسيا، عقب فوزه اليوم (الثلاثاء) على منتخب الأردن الشقيق 3/1. يتوج بعد غد (الخميس) منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاما، بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة غرب آسيا، عقب فوزه اليوم (الثلاثاء) على منتخب الأردن الشقيق 3/1. سجل أهداف الأخضر صالح برناوي، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، فيما سجل هدف الأردن أدهم الرفاعي.



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