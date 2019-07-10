«دانييل أليكسيتش» في معسكر الأهلي

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) شارك المحترف الجديد بصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي «دانييل أليكسيتش» في تدريبات الفريق اليوم (الثلاثاء)، بعد انضمامه لمعسكر الفريق في النمسا، ووجد ترحيباً كبيراً من قبل اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية.

شارك المحترف الجديد بصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي «دانييل أليكسيتش» في تدريبات الفريق اليوم (الثلاثاء)، بعد انضمامه لمعسكر الفريق في النمسا، ووجد ترحيباً كبيراً من قبل اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية.

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