شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مصير أزمة حراس المرمى بالزمالك الموسم الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك بقطع في وتر اكيلس في معسكر منتخب مصر بكأس امم افريقيا اثناء التدريبات، مما يعني غيابه عن باقي مباريات الفريق هذا الموسم.

و قد طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من اتحاد الكرة السماح للفريق الابيض بقيد أحد الحراس للزمالك بدلاً من جنش بعد اصابته ليستكل الموسم بدلا منه، ليكون فتح القيد للزمالك حالة استثنائية بسبب اصابة حارسه في المنتخب الوطني، و لكن رفض اتحاد الكرة مقترح رئيس نادي الزمالك.

و يكشف الخليج 365 حراس الزمالك الذي سيكملوا المباريات المتبقيه هذا الموسم، سيكون عماد السيد الحارس الاساسي بعد شفائه من الاصابة التي لحقت به بمباراة الداخلية في الدوري بكسر أحد اصابعه بعدما تصدى لركلة جزاء خلال اللقاء، و الحارس الثاني سيكون عمر صلاح و محمود عبد المنصف سيكون الحارس رقم 3.