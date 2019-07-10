شكرا لقرائتكم سيدات مصر يهزمن السنغال 3/0 فى افتتاح كأس أفريقيا للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول على نظيره السنغالى بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاء الإتتاح ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر على صالة أكتوبر الدولية . Advertisements ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثان لقاءاته أمام أمام المغرب فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء قبل أن يختتم الدور الأول الخميس. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.

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