الزمالك يقترب من ضم أبو جبل وغموض حول صفقة عواد...

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جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو الزمالك، من ضم محمد أبو جبل حارس مرمي سموحة والمنتخب الوطني في صفقة تبادلية مع النادي السكندري بدون دفع مقابل مالي نظير ضم حارس الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمي بالموسم الجديد.
فيما ساد غموض حول صفقة انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلي لصفوف الزمالك بسبب مبالغة مسئولي الدراويش في شروط إتمام الصفقة وهو ما تسبب فى استياء مسئولو النادي الأبيض وتحسم الساعات المقبلة مصير الصفقة النهائي.
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