شكرا لقرائتكم لاسارتي يتابع موقف مصابي الفريق لمعرفة امكانية ضمهم للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى موقف مصابي الفريق خلال معسكر أسبانيا حيث يتحدث المدير الفني بشكل مُستمر مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.

لاسارتي تحدث صباح اليوم ،الثلاثاء، مع طبيب الفريق عن موقف كل لاعب مُصاب على حدة وإستفسر عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه شريف إكرامي في ألمانيا بعد إجراء جراجة لإزالة عظام زائدة في غضروف الركبة .

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وكذلك موقف سعد سمير وكريم نيدفيد حيث يعاني الاول من اصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي فيما أجرى الثاني جراحة في غضورف الركبة.

واطمأن لاسارتي على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر الذي يتقدم في برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى لمحمد عبدالمنعم المدافع الشاب الذي اشتكى من الإصابة بآلام في منشأ العضلة الخلفية.

وكان الفريق قد خاض أمس مباراته الودية الأولى أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وانتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل، ويتبقى للفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.