حارس يد الزمالك السابق ينتقل للدورى الرومانى...

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جدة - عمرو شويل انتقل الحارس الدولى كريم هنداوى لاعب فريق كرة اليد السابق بنادي الزمالك لنادى كونستانتا ثانى الدورى الرومانى بعقد يمتد لموسمين قادمًا من نادى بيشكتاش التركى. وأصبح هنداوي ثانى لاعب مصرى بالفريق بعد عمر ياسين لاعب طلائع الجيش المنتقل حديثا للفريق الروماني. و يعد كريم من العناصر الاساسية لمنتخب مصر في السنوات الاخيرة، و قاد الزمالك لأحراز بطولة افريقيا قبل أن يطلب خوض تجربة الاحتراف ليلبي طلبه مسئولو الزمالك.

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