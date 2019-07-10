شكرا لقرائتكم خالد جلال ينظم تقسيمات للزمالك في معسكر قبرص الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم، التى أقيمت فى معسكر الإعداد المغلق بقبرص، إلى مجموعتين.

وقاد المجموعة الأولى خالد جلال، والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.

وتولى عبد الحميد بسيوني وتامر عبد الحميد الإشراف على فقرة خاصة للاعبين بتقسيمهم إلى مربعات وخوض المران من لمسة ولعبة والضغط على المنافس.

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وخاض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ثم التعادل فى الودية الثانية أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا اليوم الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجارى، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائى على تشكيل الفريق.

ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.