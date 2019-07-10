شكرا لقرائتكم منتخب الجزائر يتمسك بالإقامة فى القاهره و"كاف" يطالبه بالتوجه للسخنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجري مفاوضات الآن بين جهات عديده لحل أزمة تمسك منتخب الجزائر، باستمرار اقامتهم في القاهره بدلا" من السفر للسخنه صباحا" و إقامة اخر تدريب بملعب بتروسبورت الأدبيه .

ويفضل محاربو الصحراء التوجه الس استاد السويس عصر الخميس مباشرة لأداء مباراة كوت ديفوار في السادسه مساءا" في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في حين يتمسك كاف بالتعليمات طبقا" للوائح التي من الممكن تغييرها في الادوار الاقصائيه فقط الا ان الامن يطالب بتتفيذ التعليمات دون تغيير حرصا" علي استقرار نظام البطولة.