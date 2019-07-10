شكرا لقرائتكم الأربعاء.. ألميرون يبدأ مشواره مع الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يصل المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون يوم الأربعاء إلى الرياض لبدء مشواره التدريبي مع نادي الشباب الذي تعاقد معه قبل نحو أسبوعين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقالت إدارة الشباب أن المدرب الأرجنتيني (48 عاماً) سيصل في المساء إلى الرياض لبدء مهامه التدريبية مع الشباب، قبل المغادرة إلى ألمانيا لخوض معسكر إعدادي.

وعاد الشباب إلى تدريباته مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة جميع اللاعبين المنتقلين إلى صفوفه، بينما يغيب جمال بلعمري وفاروق بن مصطفى لمشاركتهما في كأس أمم إفريقيا.