هل تكرر مدغشقر إنجاز جنوب إفريقيا في 1996؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تبقى 8 فرق في الصراع على كأس أمم إفريقيا التي تنتهي يوم 19 من الشهر الجاري، وشهدت المنافسة خروج مصر والمغرب من البطولة رغم إنهاء الدور الأول برصيد أبيض من الهزائم.
وعرف دور ثمن النهائي تسجيل 19 هدفاً في جميع المباريات أغلبها جاء في الشوط الثاني بعدما اهتزت الشباك خلال الحصة 12 مرة، أما الأشواط الإضافية التي تم اللجوء لها 3 مرات فلم يتم التسجيل خلالها، وحسمت ركلات الجزاء تأهل بنين على حساب المغرب ومدغشقر على الكونغو وأخيراً تونس على حساب غانا.
وستكون مدغشقر خامس دولة تبلغ نصف النهائي في تاريخ البطولة إذا ما تجاوزت منتخب تونس في دور الثمانية، وهذا الإنجاز الأول منذ عام 1996 عندما فعلتها جنوب إفريقيا.
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