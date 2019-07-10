شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن زايد بن صقر يؤكد تقدم مباحثات شراء نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجموعة بن زايد، وجود مباحثات مع إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، لشراء النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، وفق صحيفة «الصن» البريطانية.
وطمأن الشيخ خالد بن زايد بن صقر المشجعين الذين سبق لهم أن عاشوا مرارة المحاولات الفاشلة لشراء النادي، عبر نشر صحفي، يدعى بيتر ريدينج، في بيان للشيخ خالد بن زايد بن صقر الذي يشغل أيضاً رئاسة اتحاد الإمارات للتجديف والشراع، قال فيه: «كلا الطرفين يعملان بجد لإنهاء الصفقة. أكملنا كل ما يلزم من جانبنا لاستكمال عملية الشراء وما يتردد في وسائل الإعلام عن عدم وجود مفاوضات، أو أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس الموافقة بعد، لا أساس له من الصحة، المالكون الحاليون للنادي تعاونوا معنا بشكل ودي طوال عملية الشراء، وفي حال تأخر الإعلان الرسمي للصفقة، فهذا ليس بسبب نقص الجهد المبذول من الطرفين». وعرض مايك آشلي مالك نيوكاسل النادي للبيع أول مرة في 2008 بعد مغادرة المدرب كيفن كيجان النادي بسبب خلاف حول شراء لاعبين، ثم عرضه العام الماضي، وأكدت مجموعة بن زايد التابعة للشيخ خالد بن زايد بن صقر مؤخراً وجود مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن زايد بن صقر يؤكد تقدم مباحثات شراء نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.