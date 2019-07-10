خالد بن زايد بن صقر يؤكد تقدم مباحثات شراء نيوكاسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجموعة بن زايد، وجود مباحثات مع إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، لشراء النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، وفق صحيفة «الصن» البريطانية.

وطمأن الشيخ خالد بن زايد بن صقر المشجعين الذين سبق لهم أن عاشوا مرارة المحاولات الفاشلة لشراء النادي، عبر نشر صحفي، يدعى بيتر ريدينج، في بيان للشيخ خالد بن زايد بن صقر الذي يشغل أيضاً رئاسة اتحاد الإمارات للتجديف والشراع، قال فيه: «كلا الطرفين يعملان بجد لإنهاء الصفقة. أكملنا كل ما يلزم من جانبنا لاستكمال عملية الشراء وما يتردد في وسائل الإعلام عن عدم وجود مفاوضات، أو أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس الموافقة بعد، لا أساس له من الصحة، المالكون الحاليون للنادي تعاونوا معنا بشكل ودي طوال عملية الشراء، وفي حال تأخر الإعلان الرسمي للصفقة، فهذا ليس بسبب نقص الجهد المبذول من الطرفين». وعرض مايك آشلي مالك نيوكاسل النادي للبيع أول مرة في 2008 بعد مغادرة المدرب كيفن كيجان النادي بسبب خلاف حول شراء لاعبين، ثم عرضه العام الماضي، وأكدت مجموعة بن زايد التابعة للشيخ خالد بن زايد بن صقر مؤخراً وجود مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل.