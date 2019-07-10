«الملك» يقدّم ثلاثي الوحدة الخديم وسالم وعبد الباسط

قدّم نادي الشارقة لكرة القدم أمس، الثلاثي محمد عبد الباسط وطارق الخديم وسالم سلطان المنتقلين من نادي الوحدة إلى «الملك».

حضر المؤتمر الصحفي محمد سعيد بو زنجال نائب رئيس شركة الكرة ومشرف الفريق الأول، وأحمد مبارك الجنيبي، عضو إدارة الشركة ومدير الاحتراف في النادي إلى جانب منسقي الإعلام في شركة الكرة وعدد من جماهير نادي الشارقة التي حرصت على استقبال ثلاثي «العنابي» السابق.

تحدث محمد سعيد بو زنجال معرباً عن ترحيبه باللاعبين الثلاثة في نادي الشارقة، وتمنى أن يشكلوا الإضافة في الموسم المقبل، وقال إن «الاختيارات جاءت وفق رؤية ودراسة اللجنة الفنية في النادي بالتنسيق مع مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، لأجل دعم الفريق بأفضل اللاعبين على حسب المراكز التي يحتاج الفريق لدعمها وتعزيزها، وانضم اللاعبون محمد عبد الباسط وطارق الخديم وسالم سلطان إلى الشارقة من نادي الوحدة الذي يعد من أفضل الأندية في تخريج اللاعبين، والدليل انتشار عدد كبير منهم في مختلف الأندية وأثبتت التجارب أن لاعبي الوحدة مميزون».

وقال بوزنجال: «هدفنا أن يكون البديل في مستوى الأساسي، حيث نشارك في أربع بطولات في الموسم المقبل».

من جانبه، حرص أحمد مبارك الجنيبي على توجيه الشكر إلى إدارة نادي الوحدة على التعاون والتفاهم مع نادي الشارقة وقال: «لقد كانت المفاوضات مع نادي الوحدة في غاية السلاسة والسهولة مما كان له الأثر في إنجاز الصفقة بسرعة، مثل هذا التعامل يصب في مصلحة كرة الإمارات، وإذا كانت الأندية تتيح لكل لاعب لا يحصل على فرصة اللعب بصورة منتظمة الانتقال إلى ناد آخر، هذا الأمر سيكون إيجابياً على الكرة في الدولة بدلاً من أن يجلس اللاعبون على مقاعد البدلاء لأن اللعب أفضل لهم وللعبة بصفة عامة»، وتمنى للثلاثي أن يكونوا إضافة لفريق الشارقة مثلما كانوا مميزين مع ناديهم السابق.

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وتابع أحمد مبارك: «نريد لهم أن يبذلوا قصارى جهودهم في التدريبات والمباريات، كي يكونوا أساسيين في التشكيلة كنوع من المنافسة الشريفة بين اللاعبين في كل فريق واعتبرهم خامة ممتازة من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم في الملاعب، وتبقى لنا ملف اللاعب المحترف الأجنبي، وسنتفرغ خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع المحترف الأجنبي وربما يكون هناك مهاجم مواطن بالإضافة إلى لاعبي الفئات من أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين، ونعمل لأجل الاستفادة من هذا الجانب والعمل يسير بصورة جيدة وستكون صفوف الفريق مكتملة قبل المغادرة إلى معسكر هولندا».

واجمع اللاعبون الثلاثة على شكر الشارقة، وقال طارق الخديم: «أشكر إدارة نادي الشارقة على الثقة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن إدارة النادي وجمهوره، كما أشكر إدارة نادي الوحدة على إتاحة الفرصة لي للانتقال إلى نادي الشارقة، لقد وفقت خلال المشاركة مع الوحدة في تقديم مستويات ونتائج جيدة وشاركت في تحقيق بطولات وأتمنى مواصلة العمل مع نادي الشارقة وتكون لنا إسهاماتنا كثلاثي قادم من الوحدة في قيادة الفريق إلى منصات التتويج في الموسم المقبل».

من جهته، قال محمد عبد الباسط المحترف في التعامل مع وسائل الإعلام: «طموحاتي كبيرة في كرة القدم وسيكون مشواري المقبل مع نادي الشارقة بوابة العودة إلى المنتخب الوطني الأول، حققنا كثلاثي بطولات مع نادي الوحدة، ولن نألو جهداً في تقديم الأفضل مع الشارقة خصوصاً أننا انتقلنا من نادي بطولات إلى نادي بطولات».

وأضاف: «أعرف جميع لاعبي الشارقة ولم أشعر بأني لاعب جديد».

ورداً على السؤال الخاص بوجود لاعبي الوحدة السابقين محمد الشحي وعادل الحوسني في نادي الشارقة أيضاً، وإذا كان ذلك شجعهم على الانتقال إليه، قال عبد الباسط: «نادي الشارقة ناد كبير ومميز ونحن كلاعبين لا نحتاج إلى أن نسأل أو نستفسر عن نادي الشارقة، ولكن بكل تأكيد ما سمعته من اللاعبين عن نادي الشارقة كان حديثاً رائعاً ومميزاً، فنادي الشارقة يعتبر من المؤسسات الرياضية المرموقة في الدولة ولا يحتاج إلى السؤال أو الاستفسار عنه وانتقلنا إليه عن قناعة كاملة وأشعر بأني انتقلت من بيتي إلى بيتي ولا أشعر بأني جديد، وبلا شك وجود الشحي والحوسني سيسهل من مهمتنا مع الفريق، وأيضاً جميع لاعبي الشارقة سبق لنا اللعب معهم في المنتخبات، وكرة القدم خلقت للمنافسة الشريفة ونحن كلاعبين هدفنا تقديم أفضل ما عندنا».