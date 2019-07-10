مانشستر سيتي يطلق جولة عالمية لاستعراض كؤوس بطولاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفالاً بصناعة تاريخ كرة القدم بعدما أصبح الفريق أول نادي كرة قدم إنجليزي يرفع كؤوس ست بطولات توزعت بين فريقي الرجال والسيدات في الموسم ذاته، فإن نادي مانشستر سيتي يستعد لعرض هذه الجوائز والكؤوس في مختلف أرجاء العالم للاحتفال مع مشجعي النادي في كل مكان بهذا الإنجاز.

وإضافة إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، فقد فاز الفريق بخمس بطولات أخرى هي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، وبذلك سيكون نادي مانشستر سيتي أول فريق يعرض كؤوس فريقي الرجال والسيدات في جولة في الوقت ذاته.

وتشهد الجولة التي تقدمها الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وتستمر على مدار ستة أشهر متواصلة، عرض الكؤوس في عدد من الوجهات حول العالم، وهي الصين، وهونج كونج، واليابان، والولايات المتحدة والبرازيل، ونيجيريا، والإمارات، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وأستراليا، وتايلاند، والهند، لتعود بعد ذلك إلى إنجلترا.

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وسيحظى المشجعون في كل دولة تزورها الجولة، بفرصة لترشيح مدينة ثانية لتصل إليها جولة الجوائز، حتى تكون هذه الجولة أكثر تفاعلًا من السابق، ويمكن المشاركة بالتصويت من خلال منصة عضوية السيتيزنز التي يمكن الحصول عليها مجانًا.

وقال نوريا تاري، مديرة التسويق في مجموعة السيتي: «يسعدنا إطلاق جولات السيتي لنستعرض كؤوس ست بطولات توزعت بين فريقي الرجال والسيدات في موسم واحد. إنها طبيعة كرة القدم فالاحتفال بالفوز وحصد الألقاب جزء لا يتجزأ منها. وستشكل هذه الجولات فرصة مثالية أمام جماهير السيتيزن ممن لم يتمكنوا من السفر إلى مانشستر للاحتفال معًا بهذا النصر التاريخي وخوض تجربة استثنائية تجسد أجواء النادي واحتفالاته وتقام ضمن مدنهم».

وأضاف ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تجمعنا مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم علاقات تعاونية وطيدة وشراكة تمتد على مدى عشر سنوات، ويسعدنا اليوم أن نكون شركاء في هذا النجاح الاستثنائي للنادي الذي يبعث في نفوسنا والقوة والفخر. لقد قدموا موسمًا مميزًا واستطاعوا تحقيق الألقاب والفوز بأرقى وأهم البطولات المحلية والدولية، كما يسرنا أن نكون الشريك الرئيسي في جولة الكأس التي ستجوب جميع أنحاء العالم والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا القائمة بتعزيز التواصل العالمي عبر بوابة كرة القدم».