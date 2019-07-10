كوفاتش يتطلع لانضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، عن تطلعه لانضمام الألماني ليروي سانيه لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوف النادي البافاري. وقال المدير الفني للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا،: «يمكن له أن يساعدنا في كل الأحوال، وقد شاهدنا في المنتخب الألماني وفي نادي مانشستر سيتي أي نوع من القدرات يتمتع بها».تجدر الإشارة إلى أن نادي بايرن ميونيخ مهتم منذ فترة طويلة بضم ساني (23 عاماً) وكان النادي قد أبدى استعداده لضم اللاعب مقابل صفقة يعتقد أنها ستكون قياسية من حيث قيمتها.