فريق أبوظبي يعسكر في إيطاليا استعداداً لتحدي أوجستو للفورمولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوى فريق أبوظبي للزوارق السريعة صفحة مشاركته في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي حقق عبرها أهدافه بالصعود للمنصة كثاني وثالث البطولة والاستمرار في الصدارة في البطولة، وتوجه بالتركيز نحو الاختبار والتحدي القادم والذي سيخوضه الفريق ابتداء من الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد مع الجزء الثاني من تحدي زوارق الفورمولا2 العالمي ل12 ساعة والذي سيقام في مدينة أوجستو في بولندا، وبمشاركة زورقين من فريق أبوظبي، ويأتي هذا التحدي كي يكون استكمالاً لتحدي روين العالمي والذي انطلق في مايو الماضي، وحقق من خلال فريق أبوظبي لقب السباق والمركز الثالث.

وكان فريق أبوظبي قد بدأ جولة أوربية في يونيو الماضي في ليتوانيا والتي حقق من خلالها المركز الأول ولقب الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، ثم انتقل إلى فرنسا ومدينة إيفيان ليحقق المركزين الثاني والثالث في السباق، وينتقل الآن إلى إيطاليا كي يعسكر هناك في تدريبات خاصة قبل التوجه نحو بولندا من أجل المشاركة في التحدي الكلاسيكي، وستستمر الجولة لاحقاً حيث يتوجه الفريق نحو مدينة ستريسا في إيطاليا في الخامس عشر من يوليو الجاري وذلك للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

ويشارك الفريق البطل بزورقين بقيادة أبطاله وكوادره الوطنية حيث يقود زورق «أبوظبي 35» كل من شون تورنتي وراشد الطاير وتوليو أباتي وراشد القمزي، بينما يقود زروق «أبوظبي 36» ماجد المنصوري، فالح المنصوري، راشد الرميثي ومحمد المحيربي، وهي التشكيلة نفسها، التي شارك من خلالها في تحدي روين والحضور نفسه، للشبان بالمشاركة في هذا التحدي العالمي الضخم.

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واستغل فريق أبوظبي فترة الأيام الثلاثة ما بين نهاية جولة إيفيان وبدء تحدي أوجستو بإعداد معسكر تدريبي في مدينة ميلان في إيطاليا ودخول كافة المتسابقين في تدريبات وتمارين مكثفة استعداداً من أجل السباق.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن فكرة إقامة المعسكر جاءت كي يكون هناك استغلال إيجابي لفترات التوقف ما بين الجولات المختلفة وقال: «لدينا مساحة كافية وموجودون في أوروبا، وبالتالي نريد أن نحقق أكبر فائدة مرجوة من الوجود بالانخراط في معسكرات تدريبية وإعدادية للمتسابقين، خاصة أن البطولات المختلفة وإعدادات الزوارق المتنوعة تجعل من التدريب والتمرين جزئية مهمة لكل متسابق قبل بدء أي سباق أو أي منافسة».

وتحدث الرميثي عن النجاح الكبير الذي حققه الفريق في المشاركات الماضية، وقال: «نجحنا في الوصول إلى ما كنا نصبو إليه وهو إحراز لقب في كل محطة نشارك من خلالها، وأن نحقق الإنجاز ونتقلّد الميداليات والكؤوس في كل حضور رياضي في هذه الجولة الخاصة».